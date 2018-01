UFFICIALE: Spezia, Saloni in prestito alla Virtus Francavilla

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore: Gomez rompe con il Milan: vuole andare via, il Boca attende Gustavo Gomez rompe con il Milan. Vuole andare via a tutti i costi. Vuole lasciare i rossoneri e andare al Boca Juniors, che offre 5 milioni per l’80% del cartellino. Il Milan...