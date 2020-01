© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come preannunciato nella giornata di ieri, Roberto Pirrello (23) passa in prestito al Trapani. Il difensore centrale scuola Palermo lascia l'Empoli dove ha messo insieme quattro presenze fra campionato e Coppa Italia. Contratto depositato, si concretizza così il suo ritorno in Sicilia.