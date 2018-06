UFFICIALE: Venezia, Vecchi è il nuovo allenatore dei lagunari

Daniele Rugani tra le sirene del Chelsea e la fiducia della Juventus. Giornata di incontri in quel di Milano, protagonisti Fabio Paratici e Davide Torchia, rispettivamente ds del club bianconero e agente del giovane difensore centrale. Torchia e Paratici si sono incontrati dopo pranzo...

Atalanta, è fatta per Tumminello: domani le visite mediche

Roma, precisazione di Pallotta: "Nulla di serio in quello che dicevo"

Valon Berisha, centrocampista tuttofare. E con i gol in canna

Fiorentina, per il centrocampo torna di moda anche Sturaro

Tricella: "Spero per la Juve sia il mondiale di Dybala"

Milan, in futuro Fisher potrebbe diventare l'azionista di maggioranza

SPAL, tre profili per la difesa: Djourou, Rodrigo Ely e Castan

Cagliari, idea Falcinelli per l'attacco: primi sondaggi col Sassuolo

Moussa Dembele, l'occasione per il centrocampo. Ma è già oltre i 30 anni

Roma, si chiude per Bianda del Lens

Parma, ag. Rossi: "Nessun contatto per Pepito. Parleremo di Ramos"

Inter, il Sassuolo pronto a investire 6 milioni per Zaniolo

Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo sulla panchina di Stefano Vecchi , fresco vincitore dello Scudetto Primavera con l'Inter, che ha firmato un accordo triennale con opzione per il quarto anno dopo essere stato liberato dall'accordo che lo legava ai nerazzurri.

