UFFICIALE: Vicenza, risoluzione con il dg Gazzoli

Il Vicenza, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che è stato risolto consensualmente il contratto con il direttore generale Andrea Gazzoli con effetto dall’1 giugno 2017. Gazzoli ha detto, attraverso il portale ufficiale dei biancorossi, in merito: “Personalmente è stato un percorso di tre stagioni sportive che mi ha arricchito moltissimo. Per questo intendo ringraziare le due proprietà che mi hanno dato fiducia, per primi il Presidente Alfredo Pastorelli e il figlio Nicola, tutti i soci, i dirigenti, gli allenatori, i componenti della squadra e, soprattutto, coloro che quotidianamente hanno vissuto con il sottoscritto la sede e ogni attività di lavoro quotidiana. Purtroppo lascio il Club in un momento sportivamente difficile, ma sono convinto che, grazie allo sforzo di ogni singolo tifoso e di una piazza straordinaria, ci sarà la possibilità di tornare ai livelli che questa società merita”.