Un Grifo in cerca di artigli. Tre nomi per l'attacco del Perugia

Per un Cerri che lascia Perugia per tornare alla Juventus un altro attaccante di proprietà bianconera potrebbe approdare al Grifo. Si tratta di Andrea Favilli, bomber nell'ultime stagioni all'Ascoli, che i Campioni d'Italia hanno acquistato nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria la società del presidente Santopadre avrebbe effettuato un tentativo nonostante una concorrenza agguerrita. Sempre per l'attacco piacciono i nomi di Federico Bonazzoli della Sampdoria e Nicolò Giannetti del Cagliari.