Un talismano in panchina, i gemelli del gol davanti: l'Empoli vola

Empoli primo in classifica con una gara da recuperare. Il cambio in panchina ha portato i frutti sperati, con Aurelio Andreazzoli che da quando è arrivato sulla panchina del club toscano non ha mai perso: sette vittorie e tre pareggi nelle dieci gare giocate da quando allena l'Empoli. Un ruolino di marcia invidiabile, da promozione diretta. Il tecnico, ovviamente, ha i suoi meriti, ma è impossibile non elogiare la straordinaria coppia d'attacco formata da Francesco Caputo ed Alfredo Donnarumma: 37 gol in 2, Caputo guida la classifica con 21 reti, il suo partner d'attacco è al secondo posto con 16. Numeri straordinari per la coppia d'attaccanti del club azzurro: tanto per fare un esempio il Palermo, squadra in lotta per la promozione diretta, ha segnato 38 gol, appena uno in più rispetto al duo dell'Empoli. Il Venezia (quinto in classifica) ne ha messi a segno 36, il Parma, settimo, è arrivato a quota 38, di cui 4 messi a segno solo nell'ultima partita.

Numeri impressionanti, due giocatori decisivi come non mai: Frosinone e Palermo, le dirette concorrenti per la promozione, hanno numeri buoni ma non così eccezionali. I ciociari hanno Daniel Ciofani e Ciano in doppia cifra (13 gol il primo, 11 il secondo), il Palermo ha il solo Nestorovski a quota 12. L'Empoli, al momento, è la maggiore candidata per la vittoria del campionato cadetto: un talismano in panchina ed i gemelli del gol in attacco. Palermo e Frosinone sono avvisate.