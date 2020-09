Una partenza col freno a mano tirato. Pochi gol e tanti pari nelle prime 8 gare di B

vedi letture

In attesa delle due gare odierne che concluderanno la prima giornata la Serie B ha regalato poche emozioni. Tanti pareggi, soprattutto tanti 0-0 (ben quattro su otto gare giocate), e appena due vittorie (quelle di Empoli e Venezia). E forse era anche prevedibile visti i tempi con una preparazione per molte quasi inesistente, il mercato aperto, e squadre ancora molto lontane dall'essere complete secondo i desiderata di tecnici e società.

Se si guarda bene le due squadre che hanno vinto sono quelle che hanno schierato l'undici meno rivoluzionato – panchina esclusa - rispetto allo scorso anno (nonostante per esempio il Venezia abbia comprato molto, soprattutto dall'estero) con solo uno o due volti nuovi ad affiancare chi quella maglia l'aveva già vestita. Sia le neopromosse che le tre fresche retrocesse hanno poi pagato un po' l'ambientamento in cadetteria, che non è mai facile per nessuno, in parte deludendo in questa prima giornata. Una partenza col freno a mano tirato per la Serie B che avrà comunque modo nel corso della lunghissima stagione che abbiamo davanti per riscattarsi e regalare nuove emozioni.