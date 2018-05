Under 21, le formazioni ufficiali dell'amichevole contro la Francia

© foto di NewsPix/Image Sport

Senza Barella e Cutrone, entrambi ko per infortunio, l'Italia Under 21 di Di Biagio sfida stasera la Francia. Negli Azzurrini la novità nel tridente è rappresentata da Bonazzoli, mentre a centrocampo c'è Valzania al posto del cagliaritano. In difesa conferma per Calabria e fiducia a Dimarco, in porta c'è il novarese Montipò, all'esordio. Di seguito gli schieramenti ufficiali:

FRANCIA (4-1-4-1): Bernardoni; Rosier, Gelin, Gnagnon, Niakhaté, Tousart, Aouar, Nkunku, Bamba, Grandsir, Dembèlé.

A disposizione: Larsonneur, Prévot, Alakouch, Boscagli, Diakhaby, Maxime López, Ntcham, Del Castillo, Karamoh, Terrier.

CT: Ripoll.

ITALIA (4-3-3): Montipò; Calabria, Luperto, Mancini, Dimarco; Murgia, Locatelli, Valzania; Verde, Bonazzoli, Parigini.

A disposizione: Scuffet, Plizzari, Adjapong, Bonifazi, Capradossi, Petretta, Romagna, Pezzella, Scamacca, Capone, Tumminello.

CT: Di Biagio.