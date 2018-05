V. Entella, Comunale sold out per il play out con l'Ascoli

Fonte: Entella.it

© foto di Luca Sanguinetti

Lo stadio Comunale è sold out per la gara di domani sera con l'Ascoli (fischio d'inizio alle 20,30). Venduti questa mattina gli ultimi biglietti di tribuna, distinti e gradinata Sud. Saranno circa 400 i sostenitori della squadra bianconera, i ritardatari potranno acquistare i tagliandi sino a questa sera alle 19. Domani le biglietterie resteranno chiuse e non saranno in vendita neppure i biglietti del settore ospiti come da protocollo.

L'impianto chiavarese offrirà certamente un bellissimo colpo d'occhio con oltre quattromila sostenitori dell'Entella, pronti a sostenere il team di Volpe. Il tutto esaurito mancava dalla gara con lo Spezia di due stagioni fa ed anche in occasione del play out con il Modena di tre anni fa la capienza era inferiore e non tutti i tagliandi erano stati venduti.

La società invita i tifosi a raggiungere lo stadio con un congruo anticipo per evitare le code ai tornelli.