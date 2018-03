V. Entella, Eramo: "Empoli? Di proibitivo non c'è nulla"

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista della Virtus Entella Mirko Eramo ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club del momento della squadra e della sfida all'Empoli: “Stiamo cercando di risolvere i problemi perché ci sono sempre meno gare e dobbiamo fare punti importanti per la salvezza. Siamo carichi e già da Empoli vogliamo tornare a casa con punti utili a risollevarsi da questa posizione di classifica. Di proibitivo non c'è nulla in questo campionato anche se l'Empoli è una squadra forte e attrezzata per il salto di categoria, ci siamo allenati bene e vogliamo ottenere un risultato importante. - conclude Eramo - Ricordi? Nonostante sia stato solo sei mesi, sono stati mesi importanti e belli con la promozione in Serie A. ho lasciato anche tanti amici lì”.