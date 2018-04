V. Entella, Gatto: "Bravi a portare a casa un buon pari"

© foto di Federico Gaetano

L'esterno della Virtus Entella Leonardo Gatto ai microfoni del sito ufficiale del club ha commentato il buon pareggio contro il Brescia in trasferta: “Siamo stati bravi a portarla a casa e pareggiarla perché comunque non era facile venire qui a fare risultato. - si legge su Tuttoentella.com - A Cesena con lo spirito. Bisogna andare lì e non perdere, bisogna continuare così e fare punti anche fuori casa".