V. Entella, Gozzi: “Vorrei Caracciolo, ma non lascerà Brescia”

© foto di Luca Sanguinetti

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi in un'intervista rilasciata a Bresciaoggi ha parlato di Andrea Caracciolo del Brescia, prossimo avversario in campionato, svelando che gli piacerebbe averlo nella propria squadra: “Si tratta di un giocatore straordinario, senza età che fa ancora la differenza. Chi non lo vorrebbe dalla propria parte? Però non voglio interferire o essere scorretto nei confronti del Brescia. Anche perché credo che Caracciolo non lascerà mai le Rondinelle”.