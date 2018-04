V. Entella, Gozzi: "Massima fiducia in Aglietti. I tifosi ci sostengano"

© foto di Luca Sanguinetti

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi dopo la sconfitta di Cesena ha confermato la fiducia della società al tecnico Alfredo Aglietti: “Il mister ha tutta la nostra fiducia, bisogna stare vicini a lui e ai ragazzi. Ritiro? Aggiungere ulteriore carico non garantisce automaticamente un risultato positivo. L'unica attenuante che riesco a trovare è che noi abbiamo giocato una gara tirata al Rigamonti, mentre il Cesena ha avuto dieci giorni per preparare la gara. - spiega ancora Gozzi a Il Secolo XIX - Voglio pensare a un blackout mentale, a questo dispendio di energie che ci ha condizionato. Spero che sabato prossimo a Chiavari i tifosi ci stiano vicini e ci sostengano contro l'Avellino, una gara chiave per la nostra stagione”.