V. Entella, idea Ferrari per la prossima stagione

Dopo un'ottima stagione in Serie C con la maglia della Pistoiese, dieci reti in ventisette presenze, per l'attaccante Franco Ferrari, classe '95 di proprietà del Genoa, si potrebbero aprire le porte della Serie B. L'argentino infatti piace molto alla Virtus Entella che, in caso di permanenza in cadetteria, sarebbe pronta a chiedere l'attaccante in prestito ai rossoblù. Lo riferisce Tuttoc.com.