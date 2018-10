V. Entella, Pellizzer: "Situazione intollerabile. Abbiamo diritto alla Serie B"

Il difensore della Virtus Entella Michele Pellizzer dalle colonne de Il Secolo XIX si sfoga per l'assenza di calcio giocato a causa del caos ripescaggi che ha condizionato l'estate del nostro calcio: “In tutta onestà non ne possiamo più, tollerare questa situazione sta diventando molto pesante. Andare al campo e allenarsi senza avere l'obiettivo della partita nel fine settimana è una stortura che non si può accettare. Il nostro mestiere è giocare a calcio e sarebbe ora che ce lo facessero fare una volta per tutte. - continua Pellizzer – Questo calcio ha bisogno di una bella opera di pulizia, la nostra è una vicenda surreale, talmente assurda che si fatica anche a raccontarla. Giocare in Serie B è un nostro diritto, c'è una sentenza che lo determina senza discussioni. Il problema sono i tempi perché rischiamo di dover recuperare otto gare in B e 5-6 in Serie C. E non è accettabile. Avremmo preferito finire sui giornali italiani ed esteri per quello che facciamo sul campo non per essere una squadra fantasma”.