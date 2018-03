Varela risponde a Marilungo, tra Spezia e Ascoli è 1-1

© foto di Federico Gaetano

Finisce senza vincitori né vinti la sfida delle 18:00 in Serie B tra Spezia e Ascoli. Succede tutto o quasi nella ripresa: Marilungo trova il gol del vantaggio per lo Spezia, mentre in pieno recupero arriva il pareggio firmato da Varela. Con questo punto l’Ascoli sale a quota 30, restando comunque in zona retrocessione. Lo Spezia sale a quota 42, ancora fuori dalla zona che vale l’accesso ai playout.