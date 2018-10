© foto di Giacomo Morini

Il tecnico Stefano Vecchi attraverso il proprio profilo Instagram ha espresso la propria amarezza per l'esonero da parte del Venezia ringraziando giocatori, staff e tifosi:“A volte bisogna arrendersi al fatto che le cose non vanno come si vorrebbe, ma si impara sempre qualcosa anche dalle sconfitte. Si prosegue a testa alta, guardando al futuro e lavorando per essere pronti ad una nuova avventura! Grazie a tutto il mio staff e a tutti quelli che mi sono stati vicini. Grazie ai giocatori che hanno dato il massimo e ai tifosi della curva per il loro sostegno incondizionato”.