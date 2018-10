Vecchi e l'esonero a Venezia: "Ho appreso tutto leggendo i giornali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi non ha digerito la decisione del Venezia di esonerarlo e tramite il quotidiano La Nuova Venezia, s'è così espresso sulla decisione della società di Joe Tacopina di sollevarlo dall'incarico per affidare la panchina a Walter Zenga: "Non mi sono sentito difeso e non si è fatto seguito a quanto detto al mio arrivo e sino a poco tempo fa. Che ci potessero essere delle novità, era nell’aria ma da sabato in poi ho avvertito un certa distanza con chi mi stava attorno. Nessuno mi ha avvisato di possibili provvedimenti, non ho avuto comunicazioni ufficiali, non sapevo dell’arrivo del presidente. Ho appreso tutto leggendo i giornali: forse era meglio guardarsi negli occhi e spiegarsi le cose".