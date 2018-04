Venezia, accelerazione per il nuovo stadio: avrà 18-20mila posti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In casa Venezia, oltre alle questioni di campo, tiene sempre banco l'affare legato al nuovo stadio che dovrebbe avere una capienza non più di 25mila posti, ma di 18-20mila rispettando le indicazioni UEFA con la possibilità di un ampliamento da fare in una fase successiva qualora fosse necessario. Lo stadio sarà inserito in un piano urbanistico più grande legato al collegamento ferroviario fra aeroporto e stazione, finanziato con 14 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture, che dovrebbe prevedere una fermata proprio nei pressi del nuovo impianto cittadino. La conclusione dei lavori è prevista per il 2025, ma il Venezia si augura che lo stadio possa essere completato prima di quella data come riporta il Corriere del Veneto.