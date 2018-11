Venezia, Angeloni: "Falzerano? Al danno si aggiunge la beffa"

© foto di Federico De Luca

Valentino Angeloni, direttore sportivo del Venezia, ha commentato la decisione del Giudice Sportivo di infliggere tre giornate di squalifica a Marcello Falzerano dopo l’espulsione rimediata contro il Brescia: “Non ci aspettavamo questa sanzione, si tratta di un fallo-non fallo e di vede in maniera netta che la gamba di Falzerano viene incastrata con quella di Tonali. Quando uno inciampa, non può dematerializzare la propria gamba, non era nemmeno un fallo da giallo. - continua Angeloni come riporta Trivenetogoal.it - Oltre al danno del cartellino rosso, abbiamo anche la beffa delle tre giornate. A caldo l’arbitro vede qualcosa, questo lo posso capire, ma poi le immagini erano chiarissime. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, ma hanno tenuto fede al referto arbitrale. Faremo subito ricorso, ci siamo già attivati, sicuramente andremo avanti. Siamo sorpresi di questa sanzione”