Venezia, Angeloni: "Sosta salutare. Cittadella la più bella affrontata"

© foto di Federico De Luca

"Questa sosta sarà salutare". Parola di Valentino Angeloni, direttore sportivo del Venezia, ai microfoni de La Nuova Venezia: "Salutare non tanto per recuperare dalla sconfitta di Cittadella, quanto perché Zenga potrà lavorare una decina di giorni con la squadra dopo aver disputato cinque partite in tre settimane".

L'ultima sconfitta.

"Il Cittadella è la squadra più bella che abbiamo affrontato finora, l’ho scritto anche a Marchetti, frutto di lavoro che si sta portando avanti da anni con una filosofia e concetti di gioco chiari. Bisogna tirarsi su rapidamente dalla posizione in cui siamo in classifica".