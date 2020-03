Venezia, Aramu: "Se riprenderemo a giocare, ci rifaremo delle ultime partite"

vedi letture

Attraverso i canali ufficiali del Venezia, l'attaccante arancioneroverde Mattia Aramu, che con i suoi 7 gol all’attivo sta vivendo da un punto di vista realizzativo la sua miglior stagione, ha parlato del momento attuale: "Mi sto adattando al momento che stiamo vivendo. Mi unisco anche io all’appello di restare a casa, perché solo comportandosi così e attenendosi alle regole usciremo da questa situazione. Io e i miei compagni ci alleniamo quotidianamente a casa anche attraverso delle videochiamate con lo staff, che ci agevolano e ci indicano come lavorare. Sto vivendo questi momenti da solo a casa, la mia famiglia è a Torino ma ci sentiamo tutti i giorni".

A proposito di allenamenti: "Mi alleno ogni giorno, alla mattina sono in contatto con la squadra e lo staff per svolgere il programma di esercizi quotidiano. Anche questo è un modo di restare in contatto con il team e lo staff, condividendo il piano di lavoro, facendo il possibile per mantenere lo stato di forma e per farci trovare pronti alla ripresa, quando e se ci sarà. In questo momento però l’unica cosa che dobbiamo fare tutti quanti è rispettare tutte le regole che ci sono state date".

Conclude con una nota sul campionato: "Ci dispiace aver perso contro Salernitana e Crotone appena prima della sosta forzata. Quando e se si riprenderà il campionato, avremo tutti noi quel qualcosa in più per volerci rifare delle ultime partite. Da un punto di vista personale, è la mia stagione migliore anche se, devo essere sincero, ciò che conta è l’obiettivo di squadra e non le statistiche individuali. Dovremo invertire la rotta casalinga, dove alcune volte ci è risultato difficile mantenere il vantaggio, cosa invece che riusciamo a fare in trasferta".