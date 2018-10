Venezia, Bentivoglio al 45': "Serve sacrificio, Palermo grande squadra"

Parma, i convocati di D'Aversa: out Inglese. C'è Gervinho

Sampdoria, Jankto in gruppo. Regini continua il programma di recupero

Frosinone, Maiello e Molinaro a rischio per Ferrara

Inter, l'ex ad Paolillo: "Thohir, bilancio negativo. Per fortuna c'è Zhang"

Roma, terapie per Perotti, Kluivert, Karsdorp e Pastore

Atalanta, 22 convocati per il Parma. Out Masiello, Reca e Tumminello

Empoli, i convocati di Andreazzoli: out Mchedlidze

Juventus, i convocati per l'Empoli. Solo quattro scelte a centrocampo

Fiorentina, i convocati per il Torino: assente solo Norgaard

Milan, Scaroni punta a un accordo con l'Inter per lo stadio Meazza

Veloso su CR7: "Non mi sarei mai aspettato che lasciasse il Real Madrid"

Parma, il report medico: ancora terapie per Inglese, migliora Grassi

Di Gennaro: "Gattuso in difficoltà. Roma, serve continuità"

Fifa, rinviata riforma Mondiale per club

Cagliari: differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis

Inter, senti Colonnese: "Zhang ispira fiducia e fa sognare in grande"

