Venezia, Bentivoglio: "Bello cominciare con una vittoria, felice per il gol"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Venezia Simone Bentivoglio è intervenuto in sala stampa dopo il successo contro lo Spezia: "Sto già pensando al Padova, la serata dell’Euganeo in cui abbiamo fatto qualcosa di veramente importante ed è stato forse il momento più bello da quando sono arrivato a Venezia - riporta Trivenetogoal.it -. E' stato bello cominciare con una vittoria, sono molto contento per il gol, sono stato un po’ fortunato perché non sarebbe entrata senza la deviazione. Ci avevo già provato prima, ma era venuto fuori troppo centrale. Lo Spezia ci ha messo in difficoltà, ma prendere tre punti oggi è il modo migliore per cominciare".