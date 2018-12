© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta di ieri a Pescara, Simone Bentivoglio, centrocampista del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TrivenetoGoal.it: “Ci è mancato un po’ di tutto in tante situazioni, probabilmente la finalizzazione e l’attenzione ai dettagli. Dobbiamo avere più coraggio e avere il baricentro alto. Il problema del gol è di tutta la squadra, abbiamo fatto una bella rincorsa, le ultime due partite sono andate male, adesso dobbiamo concentrarci assolutamente sulla partita col Carpi. Sul gol di Brugman è arrivato un tiro in zona pericolosa, dovevamo accorciare meglio e non lasciargli lo spazio per tirare”