Venezia, Bentivoglio: "Dopo il derby serve un esame di coscienza"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Simone Bentivoglio, centrocampista del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TrivenetoGoal a margine della ripresa degli allenamenti della formazione di Stefano Vecchi: “Dobbiamo farci un esame di coscienza dopo la sconfitta di Padova – spiega – e assumerci le nostre responsabilità sotto tutti i punti di vista. Adesso c’è il Benevento, non vediamo l’ora che venga venerdì per cercare subito il riscatto. A Padova abbiamo subito gol nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Credo che la loro vittoria sia stata meritata, probabilmente per demeriti nostri più che per meriti loro. Abbiamo commesso degli errori e dobbiamo prenderne atto cercando di non ripeterli . La pausa dopo due giornate è una novità assoluta per la B, ci ha permesso di ripartire e di recuperare qualche giocatore in vista del’anticipo di venerdì. Nel Benevento conosco Nocerino e Puggioni, che ho avuto come compagno di squadra al Chievo. È una squadra fra le migliori in assoluto, ma abbiamo visto nelle prime due giornate che in questo campionato tutto può succedere”