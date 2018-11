Venezia, Bruscagin: "Foggia ha valori importanti. Ma vogliamo far punti"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Venezia Matteo Bruscagin ha parlato sul sito ufficiale dei lagunari della sfida di lunedì sera contro il Foggia: “Affrontiamo una squadra con valori importanti. Hanno grandi giocatori e un pubblico da Serie A, sarà certamente una partita dura. Noi però veniamo da un momento positivo, siamo in ripresa e già sabato scorso abbiamo dimostrato la grande voglia che ha questo gruppo di vincere e di tirarsi fuori dalla situazione difficile in cui ci troviamo. - conclude Bruscagin - Faremo del nostro meglio e daremo tutto anche a Foggia, per portare via punti importanti e continuare il nostro percorso di crescita”.