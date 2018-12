Venezia, Citro al 90': "Con Zenga tutto è più semplice"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Le parole di Nicola Citro, attaccante del Venezia, a DAZN dopo aver regalato la vittoria contro l'Ascoli con un gol all'84':

"Vittoria importante per noi, dopo la prestazione di Foggia meritavamo i tre punti e oggi li abbiamo trovati meritatamente. La panchina è lunga, tutti sono importanti, tutti devono dare tutto per società, squadra e tifosi. Zenga ci ha dato la serenità che mancava, con i risultati è diventato tutto più semplice. Noi puntiamo a fare un campionato importante, abbiamo la rosa per farlo. A Crotone ci saranno assenze pesanti ma chi giocherà si farà trovare pronto".