© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante del Venezia Nicola Citro ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club del momento della stagione con l’arrivo di Cosmi sulla panchina: “Lunedì abbiamo disputato una buona gara, sono contento di essere tornato a giocare e mi sento al 100%.Potevamo fare di più, ma dall’altra parte c’era la seconda in classifica, per cui è un punto che fa morale pur sapendo che dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti. Fisicamente il Palermo è la squadra più forte del campionato e noi avremmo dovuto giocare maggiormente palla a terra. Se vogliamo uscire da questa situazione bisogna cominciare a fare punti. Contando il match pareggiato con il Palermo, abbiamo tre partite in casa su quattro e non possiamo sbagliarle. - continua Citro parlando del neo tecnico già avuto a Trapani - Sono contento, con lui abbiamo scritto pagine importanti della storia del Trapani. Cosmi mi ha sempre mostrato fiducia e io ho cercato di ricambiarla con i miei gol. È stata sicuramente la miglior stagione dal mio punto di vista, anche perché nelle annate successive ho avuto diversi problemi fisici”