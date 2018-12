© foto di Federico Gaetano

L'autore del gol-partita contro l'Ascoli Nicola Citro ha commentato in sala stampa: "Un gol importante - sottolinea Trivenetogoal.it - che ci ha fatto raggiungere una vittoria che per noi era fondamentale dopo una grande prestazione come quella di Foggia, dove secondo me abbiamo perso due punti, perché meritavamo assolutamente di vincere. Stiamo diventando un gruppo sempre più importante, lo eravamo già dall’inizio, ma ora credo che i risultati, in particolare questa vittoria, ci portino ancora più autostima".