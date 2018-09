Venezia, Di Mariano: "Siamo all'inizio, non dobbiamo abbatterci"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni rilasciate da Francesco Di Mariano dopo la sconfitta interna di ieri sera del suo Venezia col Benevento: “C’è tanta rabbia, perché penso che abbiamo disputato un secondo tempo con lo spirito giusto, diverso, e come avete visto la partita è cambiata, mentre nel primo tempo abbiamo sbagliato l’approccio, concedendo loro giocate troppo facili, mettendoci in difficoltà, eravamo sempre in ritardo. Poi vanno dati anche i meriti agli avversari, una squadra forte, ma noi non siamo da meno. Penso che, se giocassimo tutte le partite con lo spirito del secondo tempo, sicuramente batterci sarebbe difficile, soprattutto in casa. E’ da lì che dobbiamo ripartire, senza ombra di dubbio. Lo spirito è quello giusto, la forza di reagire, penso, in questo gruppo c’è, siamo solo all’inizio quindi non dobbiamo abbatterci. La squadra sta crescendo, bisogna solo avere tempo e fiducia. In serie B è dura, ci sono tantissime insidie, bisogna stare attenti e mantenere alta la concentrazione. Il problema, inoltre, è che, sul 2-1, dopo essere riusciti a riaprire la partita, non dovevamo prendere il terzo goal, quello è stato un errore di gruppo”, riporta Trivenetogoal.it.