Venezia, Dionisi: "Ci giocheremo tutto contro il Perugia, sarà decisiva"

Alessio Dionisi, allenatore del Venezia, ha commentato così la sconfitta in extremis nel derby contro il Cittadella: “Ci dispiace, ma adesso è inutile pensarci: la testa deve andare già alla prossima. Sapevamo che sarebbe stato difficile conquistare la salvezza già stasera, ci giocheremo tutto al Penzo contro il Perugia”.

Nel primo tempo più Cittadella, nella ripresa c’è stato maggiore equilibrio.

“E’ vero, non riuscivamo a giocare perché ci aggredivano alto e i meriti vanno a loro. Ma li abbiamo comunque contenuti, pur creando poco. E nel secondo tempo siamo usciti di più noi, anche perché i nostri avversari sono un po’ calati”.

Come mai ha scelto di fare i cambi solo nel finale?

“Non volevo toccare gli equilibri, la stavamo gestendo bene: solo quando hanno inserito le “torri”, ho pensato che avremmo dovuto difenderci con più uomini in area. Purtroppo non siamo stati bravi a farlo”.

Contro il Perugia sarà decisiva.

“E’ l’unico modo che hanno per scavalcarci, quindi sì. Ma non dobbiamo spaventarci, serve recuperare subito le energie perché non sarà facile giocarci tutto nell’ultima giornata di campionato”.

Sull’arbitro cosa dice?

“Mi sembrava ci fosse un rigore su Longo: lo aveva anticipato, il suo avversario lo ha scalciato, purtroppo l’arbitro ha valutato il contrario".