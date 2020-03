Venezia, Dionisi: "Dobbiamo fare delle rinunce, per poterci riabbracciare il prima possibile"

In questo momento di emergenza, il Venezia ha aderito alla sorta di flash mob che alle 18:00 voleva le finestre degli italiani aperte per far risuonare in tutto il paese l'inno. Non si è sottratto mister Alessio Dionisi, che ha anche lanciato un messaggio social: "In un momento così difficile per il paese dobbiamo fare tutti delle rinunce, per poterci riabbracciare il prima possibile. E anche io, come tutti voi, ho deciso di restare a casa. Ciao a tutti, un abbraccio e a presto".