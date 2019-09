Venezia, Dionisi: "Il risultato di oggi ci dà consapevolezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Frosinone-Venezia, Alessio Dionisi è intervenuto nella sala stampa del Benito Stirpe, queste le sue parole riportate da TuttoFrosinone.com: "In ogni partita cerchiamo sempre di essere ordinati, sapevamo chi avevamo di fronte oggi e non volevamo snaturarci. Non vogliamo vivere sull’episodio, ma cercare la prestazione. Il tempo dirà il nostro valore. Ad oggi abbiamo fatto più prestazioni che risultati, ma siamo soddisfatti. Per noi non è un momento facile, stasera mi aspettavo questo Frosinone, prima del gol siamo stati noi a gestire di più la partita. In un primo momento rimanere ordinati è stato un nostro merito, dopo è uscita fuori la forza del Frosinone. Il rischio sul finale fa parte della poca esperienza che abbiamo, essere andati in vantaggio ci ha rilassato. Il Frosinone era in difficoltà, potevamo infierire di più invece gli abbiamo dato la possibilità di riprendere campo. Oggi il risultato ci dà consapevolezza. Questa categoria vive molto sull’episodio. Sono soddisfatto della squadra allestita, col tempo i risultati ci aiuteranno a crescere."