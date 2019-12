Venezia, Dionisi: "Riprendiamo la strada interrotta col Benevento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Vogliamo riprendere la strada interrotta con il Benevento. Avevamo giocato un’ottima mezzora, ma poi ci siamo disuniti”. Esordisce così Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, alla viglia della sfida contro il Pescara: “Non ci saranno Zuculini per un’infiammazione al ginocchio, Gavioli e Caligara. Vacca non si è allenato bene, ma comunque è disponibile, infine Cremonesi è a disposizione. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Affrontiamo una squadra che ha cambiato modulo in più occasioni e che non sappiamo come scenderà in campo, anche se mi aspetto che verrà fuori una buonissima gara. Modulo? Il centrocampo a due non mi piace particolarmente anche se l’ho usato in alcune circostanze, ma quando trovi una squadra che palleggia bene puoi andare in difficoltà in mezzo”.