Venezia, Domizzi: "Buon punto, abbiamo fatto di tutto per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Domizzi, difensore del Venezia, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Hellas Verona. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Questo Venezia è ancora vivo?

"Sono contento per gli applausi del pubblico. Credo sia la cosa più bella, la gente ha capito. Il punto contro il Verona è un buon punto, ma la squadra ha fatto tutto per vincere. La predisposizione alla vittoria si è vista, la gente ha apprezzato questo".

Cosa ha portato Zenga?

"In altre situazioni ci saremmo accontentati del punto, anche perché il Verona è un'ottima squadra. Abbiamo giocato bene negli ultimi 30', abbiamo cercato di vincere".

Cosa dovete fare per poter portare a casa punti?

"Ci sono dettagli difficilmente allenabili, ma bisogna farlo. Come calciare in porta ad esempio, un paio di volte siamo stati imprecisi noi negli ultimi 50 metri".