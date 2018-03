Venezia, Domizzi: "Contro l'Empoli avvertita la pressione del match"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne di TrivenetoGoal arrivano le parole di Maurizio Domizzi, difensore e capitano del Venezia, dopo il ko contro l'Empoli e in vista del match interno col Cittadella: “La classifica dice che affrontiamo una squadra di primissimo livello, anche all’andata ci hanno battuto. Fra l’altro segnò Gianluca…. Loro ragionano sulla promozione diretta? Fanno bene, al loro posto lo farei anche io visto che sono a 4 punti dal secondo posto. L’avevo detto ai miei compagni che se avessimo fatto risultato a Empoli avremmo riaperto il campionato. Forse abbiamo avvertito un po’ di pressione proprio per questo, non avevamo la solita tranquillità e in campo si è visto. Dobbiamo prendere il buono del 3-2 del Castellani e non cancellare le nostre certezze. Quello che abbiamo costruito sinora non si cancella”.