© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport, si è sbloccata la situazione per il trasferimento del difensore Michele Fornasier al Venezia. Il centrale classe '93, ormai è questione di formalità, raggiungerà in prestito la squadra di Zenga. Per definire il tutto manca solo la firma del calciatore, che dovrebbe arrivare nella giornata di martedì,