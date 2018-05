Venezia, Firenze: "Spero di essere l'arma in più di Inzaghi"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Trivenetogoal.it il centrocampista del Venezia Marco Firenze si candida ad arma in più per i play off spiegando di aver capito cosa mister Inzaghi voglia da lui: “Sono felice che il mister mi abbia dato una chance nell'ultima di campionato, ora ho capito cosa vuole da me. A Vercelli giocavo in un modo e in un ruolo diverso e ho dovuto adattarmi alla nuova realtà, ma ora sono a disposizione per questo mini-campionato che sono i play off. - conclude Firenze – Spero di essere l'arma in più, quella vincente sia che sia schierato dall'inizio sia a gara in corso”.