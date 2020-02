© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trasferta in laguna per il Frosinone, che domani alle 15:00 affronterà il Venezia in occasione della 23^ giornata del campionato di B.

Per l'occasione, mister Nesta ha convocato 22 calciatori: indisponibili, causa noie fisiche di varia natura, Capuano, Paganini e Tribuzzi, mentre Matarese non è stato aggregato al gruppo per scelta tecnica.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, D’Elia, Krajnc, Salvi, Szyminsky, Zampano

Centrocampisti: Gori, Haas, Maiello, Rohden, Tabanelli, Vitale

Attaccanti: Ardemagni, Ciano, Citro, Dionisi, Novakovich.