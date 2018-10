Venezia, Corriere del Veneto titola: "Vecchi ancora in stand by"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Venezia, Vecchi ancora in stand by. Ogni decisione rinviata a domani". Questo il titolo dell'edizione veneziana del Corriere del Veneto in merito alla formazione lagunare, che valuta l'esonero dell'ex tecnico della Primavera dell'Inter. L’epilogo più probabile della vicenda resta il cambio di allenatore, il presidente Joe Tacopina ha anticipato a oggi il suo rientro in Italia ma tra fuso orario e altre situazioni contingenti non sarà operativo prima di giovedì.