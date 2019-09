Venezia, i voti al mercato: squadra rivoltata. Dionisi al timone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un finale di stagione da film – prima salvi, poi retrocessi, poi ai play out, nuovamente retrocessi e infine ripescati – il Venezia ha deciso di cambiare tanto per ripartire affidandosi a un emergente come Dionisi e piazzando alcuni colpi d’esperienza come i centrocampisti Zuculini, Lollo e Vacca e il centrale difensivo Cremonesi. In avanti ci si è affidati all’estro di Aramu e a una coppia ben assortita come quella formata da Montalto e Capello. Servirà un po' di tempo probabilmente per amalgamare un gruppo così nuovo, ma l’obiettivo è non soffrire più le pene dell’inferno.

Il colpo: Mattia Aramu si riaffaccia in Serie B dopo una stagione da protagonista in C con la maglia della Robur Siena e vuole prendere per mano il Venezia per trascinarlo in alto. Ha le qualità e la maturità per per farlo e per riprendersi il futuro.

L’allenatore: sulla panchina dell’Imolese ha fatto un vero e proprio miracolo con la promozione in Serie C prima e i play off conquistati nell’ultimo campionato. Successi che gli sono valsi la chiamata della Serie B dove sbarca a 39 anni, quasi un coetaneo di alcuni giocatori che incontrerà nel corso della stagione.

Acquisti: Marino (Lecce), Aramu (Siena), Senesi (Olbia), Vacca (Parma), Gavioli (Inter), Casale (Hellas Verona), Felicioli (Milan), De Marino (svincolato), Caligara (Cagliari), Capello (Cagliari), Casale (Hellas Verona), Cremonesi (SPAL), Lakicevic (Genoa), Fiordilino (svincolato), Fiordaliso (Venezia), F. Zuculini (Hellas Verona), Ceccaroni (Spezia), Lollo (Empoli), Montalto (Cremonese)

Cessioni: Cigagna (Pontedera), Vicario (Cagliari), Serena (Pontedera), Caccavallo (Carrarese), Sterchie (Dinamo Bucarest), Soldati (Picerno)

Voto: 6

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; LAKICEVIC, Modolo, CREMONESI, FELICIOLI; ZUCULINI, VACCA, FIORDILINO; ARAMU; CAPELLO, MONTALTO. Allenatore: Dionisi (nuovo)