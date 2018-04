Venezia, Inzaghi: "A Perugia sfortunati ma buona prestazione"

© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia del match contro la Virtus Entella il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato alla stampa locale. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal.it: “Sono soddisfatto di quello che ho visto a Perugia è vero che non abbiamo vinto, ma è altrettanto vero che la squadra ha giocato un’ottima partita. Siamo stati sfortunati negli episodi chiave, avremmo potuto vincerla. Domani ci sarà tanta gente allo stadio, siamo carichi e cercheremo di fare risultato. Se dovessimo vincere faremo un bel balzo in classifica, di questo siamo consapevoli, così come della nostra forza. Per i playoff ce la giocheremo fino in fondo. Non mi aspettavo di trovare l’Entella così in basso in classifica, è una squadra con tanti giocatori esperti e di categoria, è una sorpresa trovarla qui. La formazione? Sabato avevo visto bene Marsura e Suciu e hanno giocato, domani non so se farò cambi e quanti ne farò. Ci sono ancora due allenamenti e devo capire come hanno recuperato i ragazzi. Scenderà in campo come sempre chi mi offre maggiori garanzie. Andranno in campo i migliori”.