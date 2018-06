Venezia, Inzaghi: "E' un'occasione unica, meritiamo una serata magica"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ha parlato così Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Palermo. "Io ho cercato di far capire ai giocatori che questa è un'occasione unica, potersi giocare la Serie A in uno stadio del genere. Gli ho fatto capire che ce la siamo meritata, due anni fa giocavamo in campi impossibili. I ragazzi hanno dimostrato di poter fare qualcosa di eccezionale sempre, si meritano di fare una grande gara e speriamo che possa servire. Geijo ha riposato ed è fresco, Marsura ha fatto una buona partita e mi sembrava giusto riproporlo anche perchè Litteri non ha i novanta minuti nelle gambe e Zigoni è una garanzia quando entra. Mi auguro che la posta c'è in palio faccia sentire meno fatica possibile, ho cercato di fare un mini turnover. Speriamo che la partita scorsa abbia stancato anche il Palermo, mi auguro che passi la migliore. Abbiamo giocato tre volte con il Palermo senza mai perdere e vincendone due. Io stamattina ho fatto fatica a fare colazione come quando giocavo, i ragazzi si meritano una serata magica".