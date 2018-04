Venezia, Inzaghi: "Non parlo del futuro. Stiamo inseguendo un sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle pagine di TrivenetoGoal arrivano le parole di Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, che analizzano il match di venerdì sera contro il Palermo: “Ci mancheranno Pinato e Frey, che sta recuperando ma che non rischieremo. Quella di Pinato è una perdita molto importante per la nostra squadra, e’ stato uno dei migliori giocatori della stagione. Per sostituirlo ho quattro opzioni: Firenze, Fabiano, Suciu e Soligo, che tutti dimenticano ma che da adesso fino alle ultime giornate può’ diventare un giocatore fondamentale per noi. Questa squadra sta facendo qualcosa di incredibile, anche se sappiamo benissimo la difficoltà di affrontare il Palermo. E’ una squadra fortissima, con un grande allenatore come Tedino, che ha dodici nazionali e che può sostituire Coronado e Nestorovski molto facilmente. I nostri tifosi sono venuti stamattina ad incitarci, li ringraziamo e penso che loro siano riconoscenti a questa squadra che in un anno e mezzo ha fatto cose memorabili. Il mio futuro? Non è il momento di parlarne, ho un ottimo rapporto con la società, leggo che ci sono tante voci, ma siamo impegnati ad inseguire un sogno, quello di entrare nei play off e non mi pare il caso di affrontare un argomento simile adesso”.