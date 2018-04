Venezia, Inzaghi: "Palermo fortissimo, dobbiamo dare il massimo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"È una partita molto ipmortante, penso che arrivi in un momento bellissimo per noi". Il Venezia di Filippo Inzaghi si prepara alla sfida di alta classifica con il Palermo, il tecnico dei lagunari sprona i suoi: "Dovremo fare una grande partita, anche se ci mancheranno giocatori importanti. Geijo ha un solo allenamento nelle gambe, valuterò prima della gara. Un risultato positivo sarebbe un bel viatico per il nostro sogno".

Sulla forza dell'avversario.

"Loro sono terzi, hanno tantissimi nazionali, questo fa capire la forza che hanno. Sono quelle gare in cui noi dobbiamo fare il massimo e sperare che loro non vivano la loro miglior giornata".