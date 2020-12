Venezia, Lezzerini: "A Lecce sfida affascinante. Classifica? Serve mantenere equilibrio"

Tra i protagonisti del Venezia, c'è sicuramente l'estremo difensore Luca Lezzerini, che ha contribuito in maniera sostanziale a portare i suoi a quota 17 in classifica. Il portiere ha fatto il punto della situazione ai canali ufficiali del club: “Sono contento per quanto stiamo facendo in campionato e sono anche soddisfatto delle mie prestazioni. A seguito del rinnovo contrattuale avvenuto in estate, ci tenevo molto a dimostrare quanto io abbia a cuore questo club. Credo che a livello personale, il periodo del lockdown mi abbia fatto crescere anche a livello mentale; dalla partita contro il Pordenone, quella della ripresa del campionato scorso, mi sentivo diverso, cresciuto e con maggior consapevolezza nei miei mezzi. Gli errori capiteranno ancora, succede a tutti, ma sono sereno e voglio aiutare la squadra dando sempre il massimo. La rosa di quest’anno ha visto l’ingresso di giocatori di qualità, che sono andati ad aggiungersi al gruppo dell’anno scorso. Più che un gruppo siamo una famiglia, abbiamo una coesione importante non solo dentro il campo ma anche fuori e questo ci aiuta molto. Mi trovo molto bene con mister Zanetti, sin dal primo giorno è stato molto chiaro e questo approccio mi è piaciuto molto, sia come persona che come idee di gioco".

Ad attendere i lagunari ci sarà ora il Lecce: "Credo che il Lecce sia la squadra più forte del campionato, insieme a SPAL, Brescia e Monza. Sarà una partita bella da disputare e andremo in Puglia per giocarcela, pur essendo consapevoli di aver davanti una squadra di categoria superiore; metteremo in campo le nostre idee e daremo il massimo come abbiamo sempre fatto. Siamo partiti bene ed è bello trovarsi in questa posizione in classifica, perché ripaga dei tanti sacrifici fatti sin dall’anno scorso, ma ho una certa esperienza in Serie B e so che non bisogna esaltarsi all’inizio della stagione; è importante restare sempre equilibrati, giocando partita per partita".