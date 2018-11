Venezia, Litteri: "Col Cittadella gara speciale ma ho bisogno di segnare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle pagine di TrivenetoGoal arrivano alcune dichiarazioni del grande ex di Cittadella-Venezia, Gianluca Litteri che inizia parlando della sua astinenza dal gol: "Se devo essere sincero mi manca molto. Un attaccante vive per il gol, ma bisogna guardare i risultati della squadra che stanno venendo, poi i gol con il lavoro sono convinto che arriveranno. Spero di segnare il prima possibile, altrimenti posso pure cambiare lavoro (ride ndr). Sinora ho avuto poche occasioni per segnare, ma l’importante adesso sono i risultati della squadra. Dobbiamo tirarci fuori il prima possibile da questa situazione e siamo finalmente sulla strada giusta. Cittadella? Domenica sicuramente ho bisogno di segnare, ma non è che perché gioco contro il Cittadella che ci siano più stimoli. A Cittadella ho vissuto una bella parte della mia carriera, ho trovato una famiglia per me sarà una partita speciale sotto questo punto di vista. Ma la voglia di segnare ci sarebbe in ogni caso, qualsiasi fosse l’avversario. Mi sono lasciato bene. Non ci sono strascichi di alcun tipo, conserverò sempre un ottimo ricordo di quello che ho vissuto negli ultimi anni. Peraltro sono stati anni bellissimi perché sono stati anche i più prolifici della mia carriera".