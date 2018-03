Venezia, Litteri: "Il gol è mio. Già emozionato a pensare al Cittadella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Litteri, attaccante del Venezia, ha così parlato a Sky Sport dopo il ko dei suoi sul campo dell'Empoli: "L'ho toccata la palla. Il gol è mio perché stavo nella zona che mi chiede il mister. A gennaio dovevo andare via ed ho avuto questa opportunità. Ne sono contentissimo e spero di sfruttare ogni partita nel miglior modo possibile. C'è rammarico per gli ultimi due gol presi in modo evitabile ma prendiamo le cose positive come la reazione. Domenica sarà una partita fondamentale (contro il Cittadella, ndr) e per me sarà un'occasione di sentimento. A Cittadella ho lasciato un pezzo di cuore e spero di viverla nel miglior modo. I consigli di Inzaghi sono tanti: cura il dettaglio sotto ogni punto di vista. Lui è maniacale, e agli attaccanti trasmette quel qualcosa in più, spiegando nel modo giusto il modo in cui lui affrontava le partite. Già ora sono emozionato di affrontare il Cittadella, poi magari vi saprò dire meglio nel post-partita. Loro hanno un modo di giocare e delle idee che mettono in pratica nel modo migliore e dà fastidio a chiunque. Per la promozione è da tenere in considerazione di sicuro".