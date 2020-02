© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ringrazio il DS Lupo e la società per aver creduto in me. Il passaggio al Venezia è maturato negli ultimi giorni di mercato; non ho dovuto pensarci molto, ho accettato subito perché qui si gioca un bel calcio e mi hanno parlato bene di questa piazza": parola di Samuele Longo, neo acquisto del Venezia, che - come riferisce il sito ufficiale del club - ha parlato quest'oggi in conferenza stampa.

Soffermandosi anche molto sulla esperienza in Spagna: "Sono stato in Spagna per diversi anni e mi sono sempre trovato bene, non ho avuto alcuna difficoltà ad ambientarmi sin dalla prima volta in cui vi ho giocato. Ho ottenuto una promozione in Liga da capocannoniere con il Girona, anche a Tenerife poi ho segnato parecchio. La differenza maggiore tra il calcio spagnolo ed italiano è che in Spagna si gioca maggiormente la palla e questo mi piace; inoltre il calcio è vissuto con meno pressione che in Italia".

Conclude poi con il suo esordio, nel match contro il Chievo Verona: "Sono stato felicissimo di aver già giocato, non mi aspettavo di essere convocato ed invece è arrivato addirittura l’esordio. Il gioco del Venezia visto dal vivo mi ha particolarmente impressionato".